مقتل أربعة شرطيين في الاعتداء بمقر الشرطة في باريس







اسماء السيد - قتل أربعة عناصر شرطة طعناً بالسكين الخميس في اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس ونفذه موظف في المقر عمدت قوات الأمن الى قتله لاحقا، بحسب مصادر متطابقة. ويستطلع المحققون بالأخص احتمال وجود خلاف شخصي، وفق المصادر نفسها. ويعمل المنفذ الذي قتل في باحة المبنى، في مديرية الاستخبارات في المقر. ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل هذا المركز الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام.

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