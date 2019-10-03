دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بايدن ردا على ترامب: لن تدمرني

(رويترز) - تعهد جو بايدن المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة وذلك بعد ساعات من هجوم ترامب عليه ووصفه له "بالمخادع".

وقال بايدن في تصريحات معدة مسبقا وزعتها حملته الانتخابية قبل ظهور له في رينو بولاية نيفادا ليل الأربعاء "دعوني أوضح أمرا لترامب ورجاله المأجورين و(أصحاب) المصالح الخاصة الذين يمولون هجماته ضدي...لن‭‭‭ ‬‬‬انسحب.. لن تدمروني وتدمروا أسرتي‭‭‭"‬‬‬.

وجاء‭‭‭ ‬‬‬الهجوم المتبادل بعدما ندد ترامب بشدة عبر سلسلة تغريدات ثم خلال مؤتمر صحفي بتحقيق لعزله يتعلق باتصال هاتفي أجراه في يونيو حزيران مع نظيره الأوكراني وطلب فيه التحقيق مع بايدن ونجله هانتر، الذي عمل عضوا بمجلس إدارة شركة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.

واتهم أعضاء ديمقراطيون ترامب بممارسة ضغوط على حليف للولايات المتحدة للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020 من أجل مصلحته السياسية.

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وأكد ترامب يوم الأربعاء أنه تصرف بشكل لائق ووصف بايدن وابنه بأنهما "مخادعان ماكران".

وفي المقابل اتهم بايدن ترامب في بيان أرسل للصحفيين قبل خطابه يوم الأربعاء بإساءة استخدام السلطة.

وقال عن اتهامات ترامب له ولابنه "إنه أطلقها لأنه خائف شأنه شأن أي متسلط ومتنمر في التاريخ... إنه خائف من الهزيمة القاسية التي سألحقها به في نوفمبر المقبل".

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)