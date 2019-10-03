شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لـ "عبد العال " بسبب تأجيل إجتماع اللجنة التشريعية بدون إخطار النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائبين عبدالمنعم العليمى ، وخالد حنفى ، عضوا اللجنة التشريعية بمذكرة عاجلة ، إلى الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، بشأن تأجيل إجتماع اللجنة الذى كان مقرر عقده ظهر اليوم الخميس ، لمناقشة بعض القوانين المحال من الحكومة ومنها قانون الإجراءات وحالات الطعن وبعض الإتفاقيات المحال للجنة دون إخطار النواب .

وكشف النائبان فى المذكرة العاجلة ، إنه ورد إليهما رسالة على الهاتف المحمول الخاص بهما ، فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء ، تفيد انعقاد اللجنة ظهر يوم الخميس ، وطالب النائبان في المذكرة الدكتور على عبدالعال ،إتخاذ اللازم ، منعا لتكرار ذلك الأمر مرة اخرى ، حفاظا على وقت وعمل النواب الذين يسافرون من الاقاليم إلى القاهرة .