شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مظاهرات ضد أردوغان بسبب ارتفاعات قياسية فى أسعار الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة مقاطع فيديو للمظاهرات التى شهدتها المدن التركية اعتراضاً على سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وقرارات رفع أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق بنسب زيادة تصل إلى نحو 15%.

وتشير الاحصائيات الى أن الارتفاعات فى أسعار الكهرباء فى تركيا سجلت نسب قياسية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 60% خلال عام واحد فقط، وهو الأمر الذى دعا المواطنين الى الخروج فى مظاهرات ضد أردوغان بسبب ارتفاع أعباء المعيشة، حيث ارتدوا سترات مكتوب عليها عبارة: "نريد حياة إنسانية"

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