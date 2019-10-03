شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة زيارات ميدانية لـ"صناعة البرلمان" بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن اللجنة ستنظم سلسلة من الزيارات الميدانية، ستبدأها بزيارة مصنع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى للوقوف على ما آلت إليه من تطوير وتحديث والاستماع إلى عمال المصنع.

وأشار عامر، إلى أن اللجنة ستنظم عدة زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية الجديدة للاطلاع على ما يقوض عمل المستثمرين من معوقات، ومتابعة تنفيذ حزمة التشريعات التى خرجت لتشجيع الصناعة مثل تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذى بموجبه آلة الولاية على الأراضى الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية ومدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال دور الانعقاد الخامس والأخير تنفيذ قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

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بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص الموضوعات التى ناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول ومدى تفعيلها من قبل الجهات والهيئات الحكومية المعنية.

وكان المهندس محمد فرج عامر، قد فاز برئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، كما فاز النائبين محمد السلاب وعلاء ناجى بمقعدى الوكيلين، واحتفظ النائب فوزى فتى بمقعد أمين سر اللجنة.

ويذكر أن مكتب لجنة الصناعة قد فاز بالتزكية حيث لم يتقدم أى من أعضاء اللجنة للترشح على عضوية مكتبها لمنافسة رئيس اللجنة ووكيليها وأمين السر، كما احتفظت اللجنة بنفس تشكيل مكتبها الذى كانت عليه بدور الانعقاد الرابع.