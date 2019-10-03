شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تطالب المنشآت الفندقية بالالتزام بحظر عرض قنوات الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييده التام للقرار الصادر من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق في مصر بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون في الفنادق، والذى جاء بناء على توصيات مجلس الوزراء، وذلك بسبب موقفها المعادى لسياسات النظام المصرى والدولة المصرية.

وأكد "صدقى" فى بيان له اليوم، أهمية التزام جميع الفنادق بهذا القرار، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تتابع وتراقب تنفيذ القرار خاصة فى ظل استمرار سياسات قناة الجزيرة القطرية المحرضة على الإرهاب والفوضى ضد مصر وعدد من الدول العربية.

واتهم النائب عمرو صدقى قناة الجزيرة القطرية، بأنها السبب الرئيسى فى بث جميع السموم والأكاذيب والإشاعات والتحريض على الأعمال الإرهابية ضد مصر، باستضافتها للعديد من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع المؤيدين والداعمين لهذه الجماعة المارقة.

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تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الصادر من غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، الذى يحمل رقم 28 لعام 2019، أشار إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) بتاريخ 24/7/2019، والتي من بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الفنادق العاملة فى مصر، بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها.