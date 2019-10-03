شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" تدرس خطة عملها وتراجع شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث خطة عملها بدور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، خلال الأسبوع المقبلز

وأضاف "العادلى"، أن اللجنة ستراجع الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب والتى أحالها لها المجلس، لتبدأ جدولتها وتحديد مواعيد لمناقشتها، خاصة أن الاقتراحات برغبة تتعلق بخدمات ومشروعات ومشكلات وقضايا ترتبط بشكل مباشر بالمواطن المصرى وهمومه واحتياجاته.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، على ضرورة أن تسرع الحكومة فى تنفيذ توصيات اللجنة المعتمدة من البرلمان بخصوص الاقتراحات برغبة التى تم الموافقة عليها خلال أدوار الانعقاد السابقة، والمتعلقة بمشروعات خدمية مثل توصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى وإقامة وتطوير طرق وكبارى ومستشفيات ومدارس، وغيرهاز

Advertisements

ولفت "العادلى"، إلى أن اللجنة ستراجع الشكاوى المقدمة من المواطنين للبرلمان، والتى يحيلها المجلس للجنة، ليتم فحصها وإحالتها للحكومة لحلها.

جدير بالذكر، أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى، أسفرت عن فوز همام العادلى برئاسة اللجنة للمرة الخامسة على التوالى، وفوز النائبين سيد أحمد، ومحمد دسوقى، بوكالة اللجنة، ومصطفى الطلخاوى بأمانة السر.