شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يقرر سحب القروض والإعانات من أمين صندوق النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتى ومحمد يحيى وعمرو بدر.

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