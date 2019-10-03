طارق عامر: 44% نسبة توظيف الأموال من إجمالي الودائع بالبنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن نسبة توظيف الأموال بالجهاز المصرفي لا تتجاوز 44% من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك.

وأشار عامر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن هذه النسبة تعد منخفضة مقارنة بنسبة 100% في دول أخرى، وتصل إلى 140% في ألمانيا.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمناقشة مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أمس، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وتامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات والتكنولوجية الإلكترونية.

وأضاف عامر، أن الجهاز المصرفي يوظف تريليون جنيه فقط للقطاع الخاص من إجمالي 4 تريليون ودائع العملاء بالبنوك، في حين تتركز هذه القيمة لدى 300 إلى 400 عميل فقط.

وأوضح عامر، أهمية توظيف الأموال، مشيرًا إلى أن توظيف تريليون جنيه إضافية سينعكس على زيادة المشروعات وتوظيف الشباب.