بعد سجن البشير.. مغردون: ارفع رأسك أنت سوداني

تصدر هاشتاج "السودان" مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، للتأكيد على أن عمر البشير الرئيس السابق لدولة السودان، ملوث بالفساد، وملطخ بدماء الشهداء من أبناء الشعب السودانى.

قال مغردون إن السودانيين كانوا يخجلون من نظام البشير المشوه والملاحق والمطارد من محكمة العدل الدولية، واليوم يستطيع الشعب السودانى رفع رأسه بين الشعوب كافة بعد احتفاء

العالم بقيادة السودان، الممثلة فى رئيس الوزراء، لافتين إلى أن أتباع البشير يعبثون بالسودان ويحاولون هدم الثقة ونشر الخراب والدمار فى البلاد لهدم مؤسسات الدولة، والقضاء على أحلام الشباب والشعب السودانى.

وتابع آخرون: "البشير سيظل خائنًا هو ورجاله، ويعمل

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على نشر الفوضى والخراب فى البلاد حتى يهدم ثقة الشعب فى الحكومة الجديدة، لكنهم يحلمون بذلك ولن يتحقق حلمهم، لأننا نثق بالحكومة والمجلس السيادي ثقة عمياء"، مؤكدين أنالسودان على نظام البشير لا تكفى لتغيير البلاد، وإنما السودان تحتاج إلى ثورة على الأنفس، والطباع والأخلاق وقلوب الناس حتى نستطيع التخلص من الحقد لتتقدم البلاد ويتمكن أبناؤها من حياة كريمة تليق بكل أبناء الشعب السودانى.