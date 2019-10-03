تصدر هاشتاج "السودان" مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، للتأكيد على أن عمر البشير الرئيس السابق لدولة السودان، ملوث بالفساد، وملطخ بدماء الشهداء من أبناء الشعب السودانى.
قال مغردون إن السودانيين كانوا يخجلون من نظام البشير المشوه والملاحق والمطارد من محكمة العدل الدولية، واليوم يستطيع الشعب السودانى رفع رأسه بين الشعوب كافة بعد احتفاءالعالم بقيادة السودان، الممثلة فى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لافتين إلى أن أتباع البشير يعبثون بالسودان ويحاولون هدم الثقة ونشر الخراب والدمار فى البلاد لهدم مؤسسات الدولة، والقضاء على أحلام الشباب والشعب السودانى.
وتابع آخرون: "البشير سيظل خائنًا هو ورجاله، ويعمل
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سجن البشير.. مغردون: ارفع رأسك أنت سوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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