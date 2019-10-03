لافروف: موسكو تنتظر وفاء ترامب بوعده بسحب القوات الأمريكية من سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تنتظر وفاء الرئيس الأمريكي بوعده الذي أطلقه عام 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
إعلام عربية حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم /الخميس/ - "إن الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية، يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية، أو استنادا إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن".
وقال لافروف - في حوار مع وسائل
وأعرب لافروف عن الأمل بأن تفي الولايات المتحدة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر2018، بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
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