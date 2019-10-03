هبوط مركبة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، مقطعا مصوراً للحظة هبوط مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في كازاخستان.
وعاد المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسيأوشينين.
وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء الدولية، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها. وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.
ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبللمس المركبة الأرض.
وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.
وقضى المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.
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