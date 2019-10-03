السوشيال ميديا تسخر من حضن "خديجة جنكيز" والنشطاء: كان حزن جامد أوي

أثارت صور الناشطة التركية خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وهي بأحضان جيف بيزوس مالك صحيفة واشنطن بوست مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، غضب الكثير رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الدول حول العالم.

وتداول النشطاء صور جنكيز مع جيف بيزوس اثناء إقامت مراسم الذكرى السنوية الأولى من وفاته، والذي قُتل داخل مقر قنصلية بلاده المملكة العربية السعودية في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر 2018، لتحتل بذلك خديجة جنكيز محركات البحث المختلفة.

فيما قال بيزوس موجها كلمته لخديجة "لا يجب أن يمر أحد بما مررت به.. فلا يمكن تخيل الأمر، ويجب أن تعرفي أنك في قلوبنا، ونحن هنا معك وأنت لست وحيدة"، كما أكدت خطيبة خاشقجي انها تنتظر العدالة والقصاص لجمال.

وأعرب رواد السوشيال ميديا عن استيائهم مما قامت به جنكيز

أمام كاميرات الإعلام معتبرينه إهانة للحجاب ولدينها الإسلامي الذي يلزمها بالالتزام ويمنعها من احتضان أي رجل غريب عنها، وانهالت التعليقات الساخر منها والغاضب مصاحبة بعض الصور التي تجمع الثنائي معا ومفعلين هاشتاج خديجة جنكيز.

ومن بين التعليقات ما قاله الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد:"لـ جمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.. موقف جعل ماتقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا".

وعلى طريقة الفنان الراحل توفيق الدقن قال أحد

النشطاء جملته الشهيرة:"احلى من الشرف مفيش"، ومن بين التعليقات الساخرة من عناق خديجة جنكيز وجيف بيزوس:"في ذكري وفاة المرحوم خاشقجي..لازم نشكر الأستاذة خديجة جنكيز..قلعت الأسود ولبست الأحمر..الحزن بيقطعها من جواها..اومال فين القضية يا حجة".

وأخرساخرًا:"خدنى فى حنانك خدنى نسينى الدنيا نسينى الذكرى"، وغيره:"ماشية بمبدأ الحي ابقى من الميت وندور على قضية جديدة تقلب فيها عيشها"، و"خطيبة الشهيد بإذن الله جمال خاشقجي التركية خديجة جنكيز مع بيزوس مؤسس أمازون ومالك الواشنطن بوست، في الذكرى السنوية الأولى لقنصلة خاشقجي .. اتعجب لهذه السيدة وأدوارها المريبة.. كنا طيبين اوي يا خال".

و"القضية فالقلب والحزن مش باللبس والمثل بيقول سلامتها ام حسن من العين والحسد"، وتعليق أخر:"في لحظة رومانسية مخزية مع مالك جريدة واشنطن بوست الأمريكية .. وهذا مما يجيزه الفكر الأخوانجي، إذا ما دعت إليه الحاجة .. اذا لم تستح، فاصنع ما شئت..الاخوان المفلسين".

ويذكر أن جمال خاشقجي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي يملكها بيزوس، ويوم مقتله كان يجمع وينهي إجراءات أوراق زواجه من خطيبته جنكيز.

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