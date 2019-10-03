هزاع المنصوري..حلم بدأ من أرض الإمارات إلى السماء

استغرقت رحلتة إلى الفضاء 9 أيام منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضى، ليعود هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتى من محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز أم أس 12" إلى الأرض فى الساعة 2:59 مساء اليوم الخميس يتوقيت الإمارات.

تهبط المركبة فى كازاخستان، برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين، وسيقضى المنصورى 8 أيام فترة عزل فى موسكو قبل عودتة إلى الإمارات.

تبدأ رحلة الهبوط بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها، كى تستعد لدخول المغلاف

الجوى قبل انفصال وحداتها، بعدها تفتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، بسلطان العلم عانقنا فضاء الكون، وعلى نهج الشخ زايد المؤسس ماضون فى التقدم والنجاح لتحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع مغردون آخرون، بكينا فرحًا ونحن نشاهد هذه اللحظة التاريخية مع أبناء الإمارات، مشيرين إلى أنه يحق لأبناء الإمارات أن يفخروا ببلدهم العظيم.

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ووجّه مغردون الشكر لقيادات الإمارات الملهمة التى علمت على نهضة البلاد ومنحت أبناءها فرص التعلم وتحقيق أحلامهم، مؤكدين أن هزاع المنصورى يحلم منذ طفولته بأن يكون أول رائد فضاء عربى عندما رأى الأمير سلطان بن سلمان في كتاب اللغة العربية، واليوم يحقق المنصورى هذا الحلم، قائلين:"ارفع سقف طموحاتك..تكبر إنجازاتك".

وقال آخرون:" نسأل الله العظيم رب العرش أن يحفظ رائد الفضاء العربي الإماراتي الأول في المحطة الفضائية هزاع المنصوري، وأن يعود إلى دولته وأهله سالمًا غانمًا آمين".

وقد انطلق هزاع المنصورى إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأربعاء الماضى، ليكون أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.