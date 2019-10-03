إصابة 2 من الشرطة الباكستانية إثر تعرضهما لإطلاق نار

أصيب اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية بجروح إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة "كوت سبزال" بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".



ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما قام مجهولون على متن دراجة نارية بإطلاق النار على فردي الشرطة أثناء

قيامهما بدورية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث إن أحدهما حالته خطيرة.



وأضافت القناة أن الشرطة فتحت تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.