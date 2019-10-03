لافروف: السياسة الأمريكية في منطقة الخليج ترفع خطر اندلاع مواجهة عسكرية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن السياسة الأمريكية اللامسئولة في علاقة بالملف النووي الإيراني، تزيد من خطر

اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

وحمّل وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة

مسئولية الوضع الخطر، الذي باتت تشهده منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني يرفع خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق.