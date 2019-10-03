كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بانهيار أرضي في منجم للذهب بالكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقتل 16 شخصًا جراء انهيار أرضي في منجم مغلق للذهب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال حاكم إقليم مانياما أوجوي موسافيري في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز": "وقع حادث بمنجم كامبين وتمكنا حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي".

كما أكد ستيفان كاموندالا وهو ناشط محلي إن أكثر من 20 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث، حسب الوكالة.

وكان 43 منقبا غير شرعي قد لقوا حتفهم في يونيو الماضي، جراء انهيار منجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور جنوبي البلاد.

الجدير بالذكر أن عشرات الأشخاص يلقون حتفهم سنويا في الكونغو جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون والتي تعرض حياة العمال للخطر.

وفي سياق منفصل، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم بعد خروج قطار عن مساره في مقاطعة تنجانيقا في جنوب جمهورية الكونغو، وفقًا لوزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكايي.

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وحسب الوزير، وقع الحادث في حي ميباريدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم الخميس.

وكتب الوزير، على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصير "تويتر": "نيابة عن حكومة الجمهورية، أقدم تعازي لأسر الضحايا".

جدير بالذكر، أن حريق جديد دمر مئات المنازل فى "بوكافو" بشرق الكونغو الديمقراطية، حيث يشكك السكان فى عدم وجود قواعد للتخطيط الحضرى، وأيضا بسبب سوء المنشآت الكهربائية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر راديو "أفريقيا 1" يوم أمس الأربعاء، أن الحريق اندلع في وقت متأخر من صباح اليوم في "نياموجو" وهى منطقة شعبية فى "كادوتو" فى عاصمة إقليم "كيفو جنوب" شرقى البلاد.. مضيفا أن الحريق التهم أحد الأحياء الفقيرة.

وأفاد الراديو بأنه لا توجد حصيلة رسمية متوفرة حتى الآن.. مشيرًا إلى أن هذا هو رابع حريق منذ أكثر من عام في "بوكافو" وهى مدينة مكتظة بالسكان على سفح تل "كيفو".

يذكر أنه، توفى شخص في حريق آخر دمر بعض المنازل فى بلدية مجاورة.

