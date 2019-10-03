كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. اختيار "حميدتي" نائبا لرئيس مجلس السيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول، محمد حمدان دلقو "حميدتي، نائبا لرئيس المجلس، على أن يكون هنالك نائبا من المكون المدني وفقا لما تم الاتفاق عليه في الوائح الداخلية.

وأضاف المجلس، في تصريحات لاحدي الصحف المحلية، أن الوثيقة الدستورية لم تنص على تعيين نواب للرئيس، لكن في حال غياب رئيس المجلس ينبغي أن يكون هنالك نواب له.

واعتمد (السيادة) أمس الوثيقة الدستورية التي تحوي 78 مادة، ووجه وزارة العدل بنشرها في الغازيتا الرسمية.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاون الجميع، مشددا على أنه لولا تماسك ووحدة القوات النظامية لحدث ما لا يحمد عقباه.

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وقال دقلو، الخميس، فى كلمة خلال فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع خرجت من رحم القوات المسلحة، وهى جزء منها وداعمة لها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنه واستقراره، معربا عن أمله فى أن تخرج البلاد من أزماتها وهى أشد منعة وتكاتفا.

من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول جمال عمر، إن قوات الدعم السريع تمثل سندا قويا للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة، فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشاد بدور القوات المتميز فى حماية الاقتصاد الوطنى ومكافحة التهريب وعمليات جمع السلاح والحد من انتشار الأسلحة فى أيدى المواطنين.

