كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من فرض رسوم جمركية على السلع الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانييل روزاريو، اليوم الخميس، بأن تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي سيضر المستهلكين الأمريكيين.

وقال دانييل روزاريو: "هذه خطوة ستضرب أولاً وقبل كل شيء المستهلكين والشركات الأمريكية".

في وقت سابق من اليوم، هدد وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير، بفرض عقوبات على الولايات المتحدة إذا لم تبذل الأخيرة أي محاولة لحل نزاع إيرباص.

فازت الولايات المتحدة يوم الأربعاء بقضية دعم إيرباص بقيمة 7.5 مليار دولار، وذكرت أنها ستبدأ في فرض تعريفة بنسبة 10 في المائة على الطائرات الكبيرة المصنوعة في الاتحاد الأوروبي وتعريفة بنسبة 25 في المائة على المنتجات الزراعية المستوردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر.

بدأ النزاع التجاري بين صانعي الطائرات الرئيسيين في العام 2004 عندما اتهمت واشنطن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا بتقديم إعانات ومنح غير قانونية لشركة إيرباص.

في العام 2005، رد الاتحاد الأوروبي، ملاحظًا أن شركة بوينج تلقت 19.1 دولارًا من الإعانات المحظورة من حكومة الولايات المتحدة بين عامي 1989 و 2006. كما يتم التحقيق في شكوى الاتحاد الأوروبي من قبل منظمة التجارة العالمية، ومن المتوقع صدور حكم في غضون ثمانية أشهر تقريبًا.

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وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7,5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

بعيد إجازة منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم أمريكية أعلن مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما عقابية على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر.

وقال المسؤول، إن واشنطن ستفرض على الاتحاد الأوروبي زيادة جمركية بنسبة 10 بالمئة على الطائرات، وليس قطع غيارها، وبنسبة 25 بالمئة على سلع أخرى بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية.

وأضاف المسؤول أن قرار منظمة التجارة العالمية يجيز زيادة الرسوم بنسبة مئة بالمئة، لكن واشنطن قررت عدم الذهاب إلى هذا الحد، سعيا منها لإيجاد حل للنزاع القائم منذ 15 عاما.

وتوقّع الممثل التجاري الأمريكي أن تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "قريبا" لحل النزاع القائم حول الدعم الذي تتلقاه شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، في بيان، إن "الدعم غير المشروع" لشركة إيرباص لصناعة الطائرات "ألحق ضررا بالغا" بالصناعة الأمريكية وعمّالها.

وتابع "لايتهايزر": "نتوقّع الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حل لهذه القضية يصب في مصلحة العمال الأمريكيين".