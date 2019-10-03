سلمى رشيد.. المغربية الوحيدة في قائمة المؤثرين الأفارقة

صنفت الفنانة، سلمى رشيد، ضمن قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية لعام 2019، التي أصدرها موقع ” africayouthwards.org”.

وأخبرت سلمى رشيد جمهورها بتصنيفها عبر منشور، شاركته معه، أمس الأربعاء، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تعبر من خلاله عن فخرها بهذا الإنجاز.

وضمت قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية لعام 2019 اسما مغربيا واحدا، هو سلمى رشيد، ومكنها عدد متابعيها على “أنستغرام”، و”تويتر”، و”فايسبوك” من دخول القائمة، التي يوجد فيها المصري نجم كرة القدم، محمد صلاح.

ويتابع سلمى أزيد من 5 مليون متابع على حسابها في “أنستغرام”، إضافة إلى مليون و300 متابع في “تويتر”، و”فايسبوك”.