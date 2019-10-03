الاتحاد الدستوري يتشبث ب”الكراسي”: لن نغادر حكومة العثماني

عقب تداول مواقع إلكترونية، لخبر يتحدث عن استعداد حزب الاتحاد الدستوري، لمغادرة حكومة سعد الدين العثماني، كما فعل حزب التقدم والإشتراكية، خرجت الأمانة العامة للحصان لتوضح.

وقال بلاغ مقتضح للاتحاد الدستوري، “تناقلت بعض المواقع الالكترونية خبرا مفاده أن حزب الاتحاد الدستوري يستعد لمغادرة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني”.

وأضاف البلاغ، “وعليه فإن الامانة العامة للحزب، تؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”.

وكان المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أعلن مساء أول أمس، أنه “اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية”.

كما أعلن أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل، قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.