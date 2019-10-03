باريس…مقتل شرطيين في هجوم على مخفر

هاجم رجل مسلح، اليوم الخميس، رجال شرطة داخل أحد المخافر في العاصمة الفرنسية باريس، مخلفا قتلى.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الرجل، الذي لم تكشف بعد هويته، هاجم بسكينه رجال الشرطة في أحد المخافر وسط العاصمة، مصيبا رجال شرطة تم نقلهم على وجه السرعة لتلقي العلاجات اللازمة.
وبعد إعلان الحادث، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الهجوم خلف مقتل شرطيين.
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد أكدت أنه تم توقيف المقتحم، وسط انتظار لكشف تفاصيل الواقعة.
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