وزير الخارجية يدخل على خط أزمة جماهير الرجاء العالقة في الحدود الأردنية الفلسطينية – صورة

دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، على خط أزمة جماهير فريق الرجاء البيضاوي، العالقين في الحدود الاردنية الفلسطينية، وذلك بعد منعهم من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من دخول القدس، لحضور مباراة الفريق الأخضر أمام هلال القدس، في بطولة كأس محمد السادس.

وحسب يونس ناعومي، أحد أنصار الفريق الأخضر، العالقين في الأردن، والذين يتكونون من 27 شخصا، فإن سفارة المغرب في الأردن تحركت من أجل الحد من معاناة الجماهير الخضراء، والحيلولة دون بقائهم في العراء، وذلك بعد أن حجز لهم سفير المغرب فندقا “محترما”.

وكتب ناعومي، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال قالط فيها: ” تنويه بخصوص تنقل جماهير الرجاء لحضور مقابلة العودة ضد هلال القدس الفلسطيني، كل أعضاء المجموعة التي انتقلت إلى الأردن من دون تصريح دخول القدس الشريف، و عددهم 27 شابا تقيم حاليا بفندق محترم بمنطقة الشميساني بمدينة عمان الأردنية على نفقة المملكة المغربية ممثلة بالسفارة المغربية، وذلك بتعليمات من وزير الخارجية و التعاون الدولي السيد ناصر بوريطة شخصيا”.

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وأضاف: ” وقف كل من السيد خليفة أيت الشايب نائب السفير و السيد محمد برادة مستشار الشؤون الثقافية و الإعلامية منذ يوم أمس على كل الأمور اللوجستيكية بما في ذلك تأمين حافلة لنقل كل المشجعين من معبر الكرامة الحدودي إلى مدينة عمان على الساعة الحادية عشرة و النصف ليلا”.

وأردف قائلا: “ويستمر إشراف السفارة على المجموعة إلى غاية يوم الأحد صباحا بمطار عمان الدولي بحول الله”.