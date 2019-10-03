إقليم الجديدة..امرأة تزعم اختطاف ابنتها لابتزاز زوجها..طالبته ب6 ملايين فدية!

أوقفت مصالح مفوضية الشرطة في مدينة البئر الجديد في إقليم الجديدة، أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم سيدتان، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز، والابتزاز، والتبليغ عن جريمة وهمية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت ببلاغ حول تعرض طفلة قاصرة للاختطاف، ومطالبة والدها بفدية مالية قدرها ستة ملايين سنتيم مقابل إخلاء سبيلها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم من عائلة الضحية المزعومة، كما تم إيقافهم في يوم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت أن الأمر يتعلق بمخطط وهمي، نفذته والدة الضحية المفترضة رفقة شقيقها وسيدة من عائلتها، الهدف منه ادعاء اختطاف الطفلة، وابتزاز والدها في مبلغ الفدية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع دوافعها، وخلفياتها الإجرامية.