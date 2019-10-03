ميسي يكشف سبب المستوى المتواضع الذي يظهر به برشلونة

أشار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عقب انتصار فريقه على إنتر ميلانو الإيطالي (2-1) الأربعاء على ملعب (الكامب نو) في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، إلى أن المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم، مرتبط بفترة الإعداد للفريق الكتالوني، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا ليس انتقادا.

وقال “ليو” في تصريحات عقب اللقاء “كنا ندرك أننا نمر بفترة صعبة. إذا نظرت في أوروبا، ستجد أن كل الفرق الكبيرة تمر بهذه الظروف. أعتقد أنهها بسبب فترة الإعداد، ولكن هذا ليس انتقادا. نشعر بثقل داخل الملعب. هذا ليس انتقادا لأي شخص، هي الحقيقة. أتفهم خوض النادي لهذه المباريات”.

وحول سير المباراة والانتصار، قال أفضل لاعب في العالم في 2019 بنبرة حاسمة: “كنا نحتاج للفوز. المجموعة صعبة للغاية. الفوز على ملعبنا مهم للغاية. وجدنا صعوبة كبيرة لأن إنتر فريق كبير. في الشوط الثاني، ظهرنا بشكل أفضل، ولعبنا بتعقل وبهدوء، وسيطرنا على المباراة”.

وشدد ميسي على أهمية الانتصار، وأن الأجواء داخل المجموعة “جيدة”، في إشارة لحالة التوتر التي تسببت فيها تصريحات جيرارد بيكيه، التي انتقد فيها إدارة النادي.

وقال في هذا الصدد “الأهم هو الحديث عن انتصار اليوم، وأمام خيتافي. هذا أمر أساسي حتى لا يثار أي جدل. علينا أن نسير كفريق”.