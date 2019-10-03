تظاهرات وإغلاق شوارع احتجاجا على العنف والجريمة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت عدة بلدات عربية البلاد، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية وتظاهرات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، تزامنا مع الإضراب العام الذي شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها، ضمن سلسلة فعاليات مواجهة جرائم القتل وتقصير الشرطة واستجابة لقرار لجنة المتابعة العليا الذي اتخذته، أمس، في اجتماع طارئ عقد في مجد الكروم.
وفي مفرق جميجمة قرب سخنين، أغلق متظاهرون الطريق تنديدا بالعنف والجريمة.
كما أغلق متظاهرون الشارع الرئيس الالتفافي مقابل بناية المحاكم بين مدينتي الناصرة و"نوف هجليل" أمام حركة السير المزدحمة على محور السير، وهم يهتفون ضد العنف والجريمة.
وفي دير حنا، نظمت وقفة غضب واستنكار في ساحة يوم الأرض احتجاجا على العنف والجريمة.
وفي المشهد، نظمت اللجنة الشعبية بالقرية، وقفة احتجاجية لوقف نزيف الدم الجاري في المجتمع العربي، والذي بلغ ذروته قبل يومين في مجد الكروم حيث سقط 3 قتلى آخرهم أعلنت وفاته عند ظهر اليوم.
كما شهدت بلدات أخرى وقفات احتجاجية شارك فيها عدد من الأهالي وقيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء لجنة المتابعة، ونواب القائمة المشتركة، ورؤساء وأعضاء من السلطات المحلية واللجان الشعبية.
يذكر أنه سيتم تنظيم مظاهرة قطرية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، في مجد الكروم.
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