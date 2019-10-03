مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يتمادى بانتهاك المقدسات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفاد تقرير للأوقاف أنه سجل 24 اقتحاما للأقصى و52 حالة منع للأذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وهدم مسجد ومداهمة آخر ، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي تكثيف الاقتحامات لليوم الثالث على التوالي احتفالا بما يسمى عيد "رأس السنة العبرية"، فيما دعت جماعات "منظمات الهيكل" إلى تصعيد وتير الاقتحامات في الأسبوع المقبل بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران" وعيد "البواكير-المظلة".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 113 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وتحديدا قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي رافقتهم حتى خروجهم من باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها المفروضة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وفتشت حقائبهم واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وفي سياق انتهاك الاحتلال للمقدسات العربية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إنها وثقت في تقريرها الشهري حول 24 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، و52 حالة منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في الخليل، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت الأوقاف في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها والتدخل في شؤون المسجد الإبراهيمي، مشيرة إلى أنها أغلقته أمام المصلين المسلمين، يوم 30/9 بشكل كامل، بحجج الأعياد اليهودية.

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وبينت وزارة الأوقاف أن قوات الاحتلال هدمت مسجد الأمة في منطقة خلة جبل جوهر في الخليل، والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، وهو في مرحلة التشطيب.

وفي المسجد الأقصى، قالت الأوقاف، إن وتيرة التحريض ارتفعت تزامنا مع الأعياد اليهودية، وكثفت جماعات "منظمات الهيكل" دعواتها لاقتحامه بأعداد كبيرة.

كما تواصل قوات الاحتلال اعتقال وإبعاد الرجال والنساء والشبان، عن ساحات الحرم، كما منعت لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية من العمل في المسجد الأقصى لمنع سقوط الحائط المهدد بالانهيار عند باب السلسلة، ومنعت أعمال ترميم في أرضية المسجد.

وواصلت طواقم الاحتلال حفرياتها في المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل سور البلدة القديمة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مسجد الأربعين في بلدة العيسوية، وأصابت عددا من المصلين بحالات اختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز داخل المسجد.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة، كما اقتحم أكثر من 1200 مستوطن ضريح يوسف في نابلس لأداء طقوس تلمودية.