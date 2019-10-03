فرضت مديرية شرطة النجف، الخميس، حظرا على التجوال في المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، ان مديرية شرطة النجف فرضت حظرا شاملا على التجوال في المحافظة، على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظة.
وأضاف ان الحظر يبدا من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى اشعار اخر.
كانت هذه تفاصيل خبر فرض حظر للتجوال في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.