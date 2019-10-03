فرض حظر للتجوال في النجف

فرضت مديرية شرطة النجف، الخميس، حظرا على التجوال في المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365، ان مديرية شرطة النجف فرضت حظرا شاملا على التجوال في المحافظة، على خلفية التظاهرات التي تشهدها المحافظة.

وأضاف ان الحظر يبدا من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى اشعار اخر.