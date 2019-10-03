عبد المهدي يستقبل رئيس اركان الجيش الفرنسي

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الخميس، رئيس اركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر الذي يزور العراق حاليا.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان له انه "تم بحث تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين ودعم القوات العراقية وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب وترسيخ الامن والاستقرار".

وأكد عبد المهدي "أهمية العلاقات العراقية الفرنسية واعتزاز العراق بوجود الرغبة المشتركة وتعزيز اواصر الصداقة والتعاون في جميع المجالات وفي ظل تطابق وجهات النظر بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول الأزمة الإقليمية"، داعيا الى اشراك جميع الدول المتشاطئة بتحمل مسؤولية امن الخليج وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز الى جانب العراق الذي يبذل جهودا لتحقيق التهدئة".