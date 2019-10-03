هجوم بسكين على مقر شرطة باريس

هاجم رجل يحمل سكيناً أفراداً من الشرطة في أحد مراكز الأمن بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لما نقلته "وكالة رويترز".

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المهاجم قتل، فيما أكدت قناة BFM TV أن شرطيا واحدا تعرض لإصابة بليغة جراء الهجوم. من جهته، امتنع متحدث باسم شرطة باريس عن الإدلاء بأي تعليق حول الحادث في الوقت الراهن.

وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.