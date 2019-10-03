2019-10-03 | 13:51 579 مشاهدة رجل أمن أحرقته قنبلة، ومتظاهر جرحته رصاصة الأمن، ورئيس حكومة بطيئة ردود فعله، وحكومة بلا لون أو طعم أو رائحة... شباب يطالبون بحقوقهم، وفي الخارج يدعون للتظاهر، وقوى سياسية تراقب وتنتظر. تظاهرات وقتلى وجرحى، ومواقف متباينة. فهل يتم اتخاذ اجراءات غير مسبوقة تلبية لمطالب المتظاهرين؟ وهل ندم الصدر والعامري على اختيار عبد المهدي؟ شاهدوا الفيديو المرفق من برنامج المناورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل ندم الصدر والعامري على اختيار عبد المهدي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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