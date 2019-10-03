مراهق يغتصب ويقتل طفلة الـ9 سنوات! (فيديو)

اقدم مراهق يبلغ من العمر 12 عاماً على اختطاف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في البرازيل حيث قام باغتصبها وخنقها حتى الموت.
ونقلت "ارم نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان المراهق استدرج الطفلة رايسا كاباريلي المصابة بـ"التوحد"، من جوار والدتها بعد ظهر الأحد الماضي، بينما كانت تحضر حفلًا خيريًا مع أسرتها في "ساو باولو".
وقد رصدت كاميرات المراقبة خارج منتزه "أنانغويرا" اللحظات الأخيرة للطفلة، وكيف كان الجاني يسحبها من يدها على طول الطريق في حوالي الساعة 12:30 مساءً.
الى ذلك كشفت السلطات أن المراهق اعترف باغتصاب وقتل الطفلة، ولكنه عاد لإنكار الجرم الشنيع لاحقًا، مدعيًا أنه كان يسير مع الضحية، وهي صديقته وتعيش في نفس الشارع.
وكشف المراهق، الذي لم يُكشف عن هويته، أنه ضرب الفتاة على ساقيها ووجهها ثم قيدها وهي فاقدة الوعي، قبل أن يتابع ضربها بفرع شجرة، ولكن عندما تم اعتقاله غيّر المراهق أقواله وأنكر الجريمة، مدعيًا أن رجلًا يقود دراجة خضراء قد هدده بسكين لمساعدته على قتل الطفلة.
واكتشفت جثة الطفلة على بُعد حوالي 2.5 ميل من الحفل الخيري، حيث عُثر عليها مقيدة بحبل في شجرة بحديقة المدينة.
وكشفت التقارير أن وجه الطفلة كان ملطخًا بالدماء ومشوهًا بالكدمات جراء الاعتداء عليها، وأكد الطب الشرعي أنها تعرضت للاغتصاب وكانت واعية بينما يتم الاعتداء عليها، قبل أن تموت خنقًا بسلك كهربائي.
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