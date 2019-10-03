مراهق يغتصب ويقتل طفلة الـ9 سنوات! (فيديو)

اقدم مراهق يبلغ من العمر 12 عاماً على اختطاف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في البرازيل حيث قام باغتصبها وخنقها حتى الموت.

ونقلت "ارم نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان المراهق استدرج الطفلة رايسا كاباريلي المصابة بـ"التوحد"، من جوار والدتها بعد ظهر الأحد الماضي، بينما كانت تحضر حفلًا خيريًا مع أسرتها في "ساو باولو".

وقد رصدت كاميرات المراقبة خارج منتزه "أنانغويرا" اللحظات الأخيرة للطفلة، وكيف كان الجاني يسحبها من يدها على طول الطريق في حوالي الساعة 12:30 مساءً.

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الى ذلك كشفت السلطات أن المراهق اعترف باغتصاب وقتل الطفلة، ولكنه عاد لإنكار الجرم الشنيع لاحقًا، مدعيًا أنه كان يسير مع الضحية، وهي صديقته وتعيش في نفس الشارع.