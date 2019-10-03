مقتل شرطي فرنسي بحادث طعن.. وباريس لا تستبعد الفرضية الإرهابية

قتل شرطي فرنسي، الخميس، في هجوم من قبل شخص على عدد من أفراد الأمن بباريس، فيما لم تستبعد السلطات فرضية كونه إرهابيا.

وذكرت إذاعة "فرانس بلو" المحلية أن أحد أفراد الأمن قتل خلال الحادث بالإضافة إلى الجاني.

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ولم تستبعد الشرطة الفرنسية الفرضية الإرهابية، موضحة أن مكتب المدعى العام لمكافحة الإرهاب قام برصد الحالة للتحقيق في الواقعة، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، زار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، ورئيس مديرية شرطة باريس ديدييه لاليمون، والمدعى العام الفرنسي ريمي هيتز موقع الحادث، وتم إنشاء محيط أمني حول المبني، ومنع وصول وسائل الموصلات موقع الحادث.



وأعلنت هيئة السكك الحديدية في فرنسا، إغلاق محطات المترو في باريس المؤدية للمنطقة.