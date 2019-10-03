الاتحاد الأوروبي يعين سفيرا جديدا بالسودان لتحسين العلاقات

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان - أرشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تعيين سفير جديد رئيسا جديدا لبعثته بالسودان، من أجل "تحسين العلاقات المشتركة في الفترة المقبلة".



ووصل السفير روبرت فان دن دوول اليوم إلى السودان ليتولى مهامه كرئيس جديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، خلفا للسفير جان ميشيل دوموند، الذي قضى 3 سنوات بالبلاد.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن السفير الجديد دبلوماسي من مملكة هولندا ويبلغ من العمر 54 عاما.

ويتخصص سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في مجالات الاقتصاد الكلي وإدارة التنمية والمالية العامة وعمل دبلوماسيا بوزارة الخارجية الهولندية لمدة 28 عاما.

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وأضافت: "لقد عمل السفير روبرت فان دن دوول دبلوماسيا في عدة دول إفريقية مثل دولة جنوب أفريقيا وزامبيا وموزمبيق، كما تولى منصب رئيس البعثة في جنوب السودان وساحل العاج".

وأشارت إلى أن "السفير الجديد سيبدأ عمله من أجل تحسين العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم أنها تعمل بالتنسيق مع سفارات الدول الأعضاء المقيميين في السودان لتحقيق سياسة مشتركة وموحدة بشأن العلاقات.

وأوضحت أنها وسفارات الدول الأعضاء المقيمين في السودان على اتصال وثيق مع العديد من الجهات الفاعلة السياسية بالبلاد بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والأحزاب السياسية والشباب والمجتمع المدني والقيادات النسائية والمدافعون عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات والنازحون والمواطنون العاديون.

والأسبوع الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان تمويل برنامج بقيمة 10 ملايين يورو لدعم قطاع التعليم خاصة التعليم للاجئين في السودان.

وتعهدت البعثة بدعم حكومة السودان في تصميم وتنفيذ سياسة وطنية لتعليم اللاجئين وتحسين الحصول على خدمات التعليم الأساسي، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة.