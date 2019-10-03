إيران: إحباط مخطط لاغتيال قاسم سليماني

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وكالاتالخميس 2019/10/3 04:02 م بتوقيت أبوظبي
الإرهابي قاسم سليماني
أعلنت مليشيات الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في مدينة كرمان، مارس/آذار الماضي.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، إنه "تم إفشال مخطط لاغتيال قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري".
وأضاف طائب أن "فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب البلاد، وقام بتجهيز بين 350 إلى 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت الحسينية".
وتابع: "فريق الاغتيال كان يخطط لتنفيذ التفجير لدى حضور سليماني بين المشاركين في مراسم العزاء في عاشوراء، وقد اعترف فريق الاغتيال بعد اعتقاله بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".
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