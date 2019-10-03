بلاد الرافدين تنتفض ضد إرهاب مليشيات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هتافات وتظاهرات حاشدة تعم المدن العراقية ضد إرهاب وفساد مليشيات إيران والتابعين لهم الذين يحرقون الأخضر واليابس في بلاد الرافدين. تصاعد الغضب في بلد دجلة والفرات يأتي نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية واختطاف العراق من قبل مليشيات إيران المأجورة. نيران غضب المتظاهرين اشتعلت فأحرقت مقرات أحزاب ومليشيات موالية لإيران وسط وجنوب البلاد، كما أحرقت صور الخميني وخامنئي في بغداد ردا على فساد نظام الملالي وشرهم المستطير الذي انكوى العراقيون بنيرانه. تصريحات دبلوماسية غير مسؤولة ولكنها كاشفة عن حقيقة نوايا النظام الإيراني ومليشياته الإرهابية التي تهدد أمن وسيادة العراق، الذي يعاني توترا أمنيا وتذبذبا اقتصاديا منذ أن تمكن منه أذناب الملالي.

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