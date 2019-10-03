نتنياهو وليبرمان يفشلان في الاتفاق حول تشكيل الحكومة

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العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/10/3 02:34 م بتوقيت أبوظبي
بنيامين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان
انتهى اللقاء الذي جمع، الخميس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، لمناقشة التطورات الأخيرة في المفاوضات لتشكيل الحكومة.
وأعلن حزب "الليكود" الحاكم أنه "لم يتم التوصل إلى أي اختراق وتقدم في هذه الجلسة"، وأن نتنياهو سيجتمع بقادة ائتلافه لإطلاعهم على نتائج الجهود التي فشلت حتى الآن في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومن جهته، أكد حزب "إسرائيل بيتنا" أن ليبرمان لازال متمسكا بموقفه، وقال خلال الاجتماع إن "حكومة الوحدة الوطنية هي مطلب الساعة، وأن الانتخابات الإضافية لن تغير الخارطة السياسية بشكل كبير".
واعتبر أن الطريقة الصحيحة للعبور بالبلاد هي صياغة أرضية مشتركة بين أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"الليكود" و"أزرق أبيض".
وأوضح الجانبان قبل الاجتماع أنه لا توجد لديهما نوايا للتنازل عن مواقفهما الأساسية، وأنهما لم يصلا إلى إعلان تسوية.
ويسعى نتنياهو -وفقا للإعلام الإسرائيلي- من خلال هذه اللقاءات، للظهور أمام الجمهور بأنه يبذل جهودا إضافية لمنع إجراء انتخابات جديدة، بعد المطالبات التي أطلقها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكانت المفاوضات بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس قد فشلت أيضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.
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