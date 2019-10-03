سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة بنحو قرشين في عدد كبير من البنوك، وبلغ متوسط السعر 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، من 44.969 مليار في أغسطس/آب 2019، وهو ما ساهم في استقرار سوق الصرف المصري استقرارا بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار.

وفي البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- استقر سعر العملة الخضراء 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر، والعربي الأفريقي، والأهلي اليوناني بمصر.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والمصري الخليجي مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والبركة وعودة والبنك المصري لتنمية الصادرات 16.25 جنيه للشراء مقابل 16.35 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.24 جنيه للشراء مقابل 16.34 جنيه للبيع وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدولار في بنك بلوم عند 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33جنيه للبيع.

وسددت مصر أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو/حزيران 2013، وقال البنك المركزي المصري: "إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي".

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس الخميس الماضي، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25%، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25%.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد ارتفع سعر اليورو للشراء ليسجل 17.76 جنيه مقابل 17.90 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الإسترليني نسبيا ليسجل 19.91 جنيه للشراء و20.11 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.13 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.