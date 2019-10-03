انت الان تتابع ترامب يصف حكم منظمة التجارة بأنه "نصر جميل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بما قال إنه "نصر جميل" بعد أن منحت منظمة التجارة العالمية واشنطن الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية على سلع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا كعقاب على دعم غير مشروع لصناعة الطائرات.

وقال ترامب على تويتر "الولايات المتحدة فازت بحكم قيمته 7.5 مليار دولار من منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، الذي ظل لسنوات يعامل الولايات المتحدة على نحو بالغ السوء بشأن التجارة بسبب الرسوم الجمركية والحواجز التجارية وغيرهما. هذه القضية استمرت سنوات، نصر جميل!"