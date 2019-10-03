انت الان تتابع بوتين: إعادة توحيد ألمانيا حدث تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة توحيد ألمانيا بصفته حدثا تاريخيا.

وقال بوتين اليوم الخميس بمناسبة يوم الوحدة الألمانية إنها كانت علامة مميزة لنهاية الحرب الباردة في أوروبا، وذلك نقلا عن الكرملين.

Advertisements

وأضاف بوتين في خطاب تهنئة موجه للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "من خلال إعادة الوحدة تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين دولنا".

وأعرب بوتين عن تفاؤله في أن يستمر تطور التعاون في جميع القطاعات على نحو بناء، لافتا إلى أنه يمكن أن يتوافق ذلك مع المصالح الأساسية لشعوب روسيا وألمانيا وكذلك أوروبا.