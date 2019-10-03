بوتين: إعادة توحيد ألمانيا حدث تاريخي

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة توحيد ألمانيا بصفته حدثا تاريخيا.
وقال بوتين اليوم الخميس بمناسبة يوم الوحدة الألمانية إنها كانت علامة مميزة لنهاية الحرب الباردة في أوروبا، وذلك نقلا عن الكرملين.
وأضاف بوتين في خطاب تهنئة موجه للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "من خلال إعادة الوحدة تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين دولنا".
وأعرب بوتين عن تفاؤله في أن يستمر تطور التعاون في جميع القطاعات على نحو بناء، لافتا إلى أنه يمكن أن يتوافق ذلك مع المصالح الأساسية لشعوب روسيا وألمانيا وكذلك أوروبا.
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