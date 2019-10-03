الان تتابع #عاجل | استدعاء السفير الإيراني في العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:46 م, 3 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن بغداد استدعت السفيرا الإيراني لديها، فيما لم يفصح عن المزيد من التفاصيل. جار التحديث…

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