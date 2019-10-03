صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة حول محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي

الخميس 3 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أفادت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، اليوم الخميس، أن القضاء السعودي عقد حتى الآن 8 جلسات للنظر في قضية مقتل جمال خاشقجي.



وقتل خاشقجي في الثاني من شهر أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ويخضع مجموعة من الأشخاص للتحقيق أمام الادعاء العام في المملكة، بتهمة قتله خارج نطاق القانون.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن الجلسات ”حضرها ممثل لعائلة خاشقجي، وممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن تركيا، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان“.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية: ”زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بتقرير مفصل عن القضية، وأنها ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية دون المساس بالقوانين المحلية والإجراءات ذات الصلة“.

وأكدت المصادر أن النيابة السعودية ”لا تزال تستجوب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم وتواصل البحث عن أي أدلة وقرائن، وتزود المحكمة بما يستجد“.