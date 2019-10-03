عاجل.. حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

الخميس 3 أكتوبر 2019

انفجار

كتب متابعات_الخليج 365

اندلع حريق "هائل" اليوم الخميس في محطة للوقود في السيطرة الواقعة بين عربت – السليمانية.

Advertisements

وقال مصدر بالشرطة، ان انفجارا وقع في الساعات الاولى من صباح اليوم في محطة وقود شرق السليمانية مما ادى الى اندلاع حريق هائل.

واضاف المصدر ان الحريق خلف اضرارا مادية كبيرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن اية خسائر بالأرواح.