عاجل.. حريق "هائل" بانفجار محطة وقود شرق السليمانية

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الخميس 3 أكتوبر 2019
انفجار
كتب
متابعات_الخليج 365
اندلع حريق "هائل" اليوم الخميس في محطة للوقود في السيطرة الواقعة بين عربت – السليمانية.
وقال مصدر بالشرطة، ان انفجارا وقع في الساعات الاولى من صباح اليوم في محطة وقود شرق السليمانية مما ادى الى اندلاع حريق هائل.
واضاف المصدر ان الحريق خلف اضرارا مادية كبيرة، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن اية خسائر بالأرواح.
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