النشرة: مجلس الوزراء بدأ مناقشة جدول الاعمال

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​قصر بعبدا​ بأن "​مجلس الوزراء​ بدأ خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، مناقشة جدول الاعمال المكون من 38 بندا، بعد حوار عن التطورات ومداخلة للرئيس عون".

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