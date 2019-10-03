استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ وعرض معها مسار قطاعي ​الكهرباء​ و​النفط​ وخطة الوزارة حيال هذين القطاعين. على صعيد آخر، دعا رئيس ​المجلس النيابي​ ​اللجان النيابية المشتركة​ الى جلسة تعقد قبل ظهر الاربعاء الواقع في 9 تشرين الاول لمتابعة درس اقتراح ​قانون انتخاب​ اعضاء المجلس النيابي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا اللجان المشتركة لجلسة الاربعاء لدرس اقتراح قانون انتخاب اعضاء المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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