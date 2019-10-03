مفوضية حقوق الإنسان العراقية: تسجيل 19 حالة وفاة بين مدنيين وعسكريين بالاحتجاجات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن تسجيل 19 حالة وفاة بين مدنيين وعسكريين وأكثر من ألف جريح في ال​احتجاجات​ في العراق.

هذا وتشهد عدة مناطق عراقية، احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، ورافقتها صدامات بين ​قوات الأمن​ والمتظاهرين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.