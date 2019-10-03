أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "رجلا هاجم عناصر أمن بسكين في مركز للشرطة الفرنسية ب​باريس​". فيما أفادت قناة "الحدث" عن "إصابة شرطيَين بهجوم نفذه شخص بسلاح أبيض في باريس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: رجل يهاجم عناصر أمن بسكين في مركز للشرطة الفرنسية بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.