أكد القائد العام للحرس الثوري ​اللواء​ ​حسين سلامي​ أن "تعاظم قوة ​ايران​ سلب الجراة من الاعداء والمناوئين على اطلاق حتى طلقة واحدة باتجاه حدود البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلامي: العدو لا يجرؤ على اطلاق رصاصة باتجاه حدود إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.