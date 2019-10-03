رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أعلن عن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، مولود حمروش عن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 كانون الاول القادم، مشيراً إلى "إنني عبرت عن موقفي بكل وضوح ممكن وأبديت وجهات نظري حول حال بلادنا وحول الآمال التي تغذي طموحات مواطنينا، وكذلك عن الاستحقاقات المسطرة وكنت دائما أتحاشى الغموض وأرفض المخادعة".
ولفت إلى "إنني لا زلت عند قناعتي بأن طبيعة مستلزمات المرحلة لا يمكن إنجازها بالوعود وإنما بالتزامات صريحة وقوية وواسعة تدرج أكبر انخراط"، مشيراً إلى "إنني أشكر كل الذين واللواتي عبروا عن رغبتهم في أن أنخرط في العملية الانتخابية، لأذكرهم بأن موقفي منها واضح ولم يتبدل. لكن التزامي سيبقى كاملا غير منقوص ومشاطرتي آمال المواطنين قوية لا تتزعزع".
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