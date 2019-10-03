أعلنت ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ عن "اعتقال 13 شخصا بتهمة ​الإرهاب​ ضمن إطار سلسلة عمليات ​مداهمة​ نفذت في ​الضفة الغربية​ المحتلة الليلة الماضية في ​رام الله​ وضواحيها"، مؤكدة أن "​القوات الإسرائيلية​ اعتقلت على وجه الخصوص العضو في ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​، وليد محمد حناتشة، وفتشت منزله في ​حي الطيرة​ برام الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الإسرائيلية: اعتقال 13 شخصا بتهمة الإرهاب في رام الله وضواحيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.